بشأن سوريا.. بلينكن يجري محادثات في تركيا

Advertisement

وقال المسؤول إن "طائرة بلينكن حطت في الساعة 17,14 ت غ وتوجه مباشرة الى قاعة كبار الضيوف في مطار أنقرة، في محطته الثانية بعد الأردن ضمن جولة اقليمية تأتي بعد سقوط الرئيس بشار الاسد".