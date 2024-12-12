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عربي-دولي

بشأن سوريا.. بلينكن يجري محادثات في تركيا

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:42
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وصل وزير الخارجية الأميركية، انتوني بلينكن، مساء اليوم الخميس، الى أنقرة وانتقل مباشرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المطار، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلا عن مسؤول اميركي.
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وقال المسؤول إن "طائرة بلينكن حطت في الساعة 17,14 ت غ وتوجه مباشرة الى قاعة كبار الضيوف في مطار أنقرة، في محطته الثانية بعد الأردن ضمن جولة اقليمية تأتي بعد سقوط الرئيس بشار الاسد".
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