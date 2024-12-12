غوتيريش يعرب عن قلقه بعد "الانتهاكات الكبيرة" لسيادة سوريا

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وقال ستيفان دوجاريك : "قلق بشدة للانتهاكات الأخيرة الكبيرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. إن الامين العام قلق خصوصا لمئات الضربات الاسرائيلية في إماكن عدة في سوريا".