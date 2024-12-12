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عربي-دولي

غوتيريش يعرب عن قلقه بعد "الانتهاكات الكبيرة" لسيادة سوريا

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:43
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اعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن "قلقه البالغ" حيال الانتهاكات الكبيرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والضربات الإسرائيلية في هذا البلد"، وفق ما افاد الناطق باسمه الخميس، بحسب ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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وقال ستيفان دوجاريك : "قلق بشدة للانتهاكات الأخيرة الكبيرة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. إن الامين العام قلق خصوصا لمئات الضربات الاسرائيلية في إماكن عدة في سوريا". 
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