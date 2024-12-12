Advertisement

عربي-دولي

مصر والعراق حذرا من خطورة التصعيد الإسرائيلي على أمن المنطقة

Lebanon 24
12-12-2024 | 15:43
A-
A+
Doc-P-1291996-638696412394672983.jpg
Doc-P-1291996-638696412394672983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصال اليوم الخميس، من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
 
وتناول الاتصال بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي "الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان"، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر.
Advertisement
 
وشددا على أهمية "الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، محذرين من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها".
 
كما تناول الاتصال بين السيسي والسوداني "الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".

واتفق الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي على "استمرار التواصل بينهما لمتابعة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:49 | 2024-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2024-12-12
17:51 | 2024-12-12
16:57 | 2024-12-12
16:50 | 2024-12-12
16:40 | 2024-12-12
16:38 | 2024-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24