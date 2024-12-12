مصر والعراق حذرا من خطورة التصعيد الإسرائيلي على أمن المنطقة

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وتناول الاتصال بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي "الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان"، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر.وشددا على أهمية "الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، محذرين من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها".كما تناول الاتصال بين السيسي والسوداني "الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".واتفق الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي على "استمرار التواصل بينهما لمتابعة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".