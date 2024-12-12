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عربي-دولي

عراقجي اتصل بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:06
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تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، بحسب ما أفادت "وكالة الأنباء الإماراتية" (و ا م). 
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وجرى خلال الاتصال الهاتفي البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
 
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