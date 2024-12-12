استشهاد 25 فلسطينيًا في غارة جوية على منزل بمخيم النصيرات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن "استشهاد 25 فلسطينيا وإصابة عشرات آخرين في غارة جوية اسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات" في وسط القطاع.



وأكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، "انتشال 25 شهيدا حتى اللحظة في غارات جوية شنها الاحتلال على منزل في النصيرات وتدميره فوق ساكنيه، وتضرر المنازل المجاورة"، مشيرا الى إصابة خمسين آخرين بجروح. (الوكالة الوطنية)

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