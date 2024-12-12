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عربي-دولي

رسالة من ملك البحرين للجولاني.. إليكم مضمونها

Lebanon 24
12-12-2024 | 16:50
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أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الخميس، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بعث برسالة لقائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني".

وجاء في نص رسالة ملك البحرين: "لقد سعدنا بما ورد إلينا عن لقاء رئاسة إدارة الشؤون السياسية بالسفراء المقيمين بدمشق وهي سياسة حكيمة نقدرها كثيرا، وتعكس حرصكم على الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب السوري".
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وأضافت الرسالة: "نحن في مملكة البحرين بحكم رئاستنا للقمة العربية، على أتم الاستعداد للتشاور المستمر معكم وتقديم الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق ما فيه صالح الشعب السوري". (روسيا اليوم) 
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