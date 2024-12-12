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عربي-دولي

بنصف مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية ضخمة لأوكرانيا

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:22
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أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة ستقدم شحنة كبيرة أخرى من المعدات والأسلحة لشركائنا الأوكرانيين الذين هم بحاجة ماسة إليها في وقت يدافعون عن أنفسهم ضد الهجمات المستمرة من روسيا".
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وهذه الشحنة الجديدة من المعدات هي الثانية والسبعين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط 2022، حسبما أعلن البيت الأبيض في وقت سابق، في حين أن ترامب الذي سيتم تنصيبه في 20 كانون الثاني كثيرا ما انتقد الإفراج عن مساعدات عسكرية أميركية لكييف.


 وهذه ثالث حزمة مساعدات عسكرية تعلن عنها واشنطن خلال ديسمبر الجاري، بعد تلك التي أعلنت عنها السبت وتقدر قيمتها بـ988 مليون دولار، وتلك التي أعلنت عنها في الثاني من الجاري بقيمة 725 مليون دولار.

تشمل المعدات المعلن عنها الخميس والتي ستُرسل إلى كييف، خصوصا ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس، وقذائف مدفعية، وطائرات بلا طيار، ومركبات عسكرية، ومعدات للحماية من الهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. (سكاي نيوز)
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