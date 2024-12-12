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عربي-دولي

تصريح أوكراني جديد: كييف ليست مستعدة للمفاوضات!

Lebanon 24
12-12-2024 | 23:41
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قال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا لأنها ليست في الوضع الذي تتطلع إليه فيما يتعلق بالأسلحة والضمانات الأمنية.
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وقال يرماك عندما سئل عما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للدخول في محادثات "ليس اليوم".

 وتابع "نحن لا نمتلك الأسلحة، ولا نمتلك الوضع الذي نتحدث عنه، وهذا يعني دعوةً لحلف شمال الأطلسي وتفاهما على ضمانات واضحة... حتى نطمئن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعود في غضون عامين أو ثلاثة أعوام" وفق قوله.
 
وفي تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب وإن هناك حاجة إلى بذل جهود لجعل بلاده أقوى وإلزام الكرملين بالعمل نحو السلام. (الغد)
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