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في درعا.. الجيش الإسرائيلي اجتمع مع أهالي قرية سورية وهذا ما أمرهم به!

Lebanon 24
13-12-2024 | 01:39
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كشفت مصادر محلية من درعا عن اجتماع عُقد مساء أمس في ثكنة الجزيرة العسكرية قرب قرية معرية، الواقعة في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي للمحافظة. الاجتماع جمع وجهاء القرية مع القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة منذ أيام.
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 وفقًا لتصريحات المصدر لـ"درعا 24"، أكدت القوات الإسرائيلية خلال الاجتماع أنها لا ترغب في رؤية مظاهر مسلحة داخل القرية عند دخولها، مشيرة إلى أن اللقاء جزء من سلسلة اجتماعات قادمة لترتيب شؤون أخرى متعلقة بإدارة القرية وضمان الأمن فيها.

في لقاء سابق صباح أمس، طلب الجيش الإسرائيلي من ممثلي الأهالي تسليم جميع الأسلحة المتبقية في القرية، في إشارة واضحة لنية دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة قريبًا وفرض سيطرتها الأمنية.

وأفاد مراسل شبكة "درعا 24" بأن القوات الإسرائيلية أبلغت وجهاء القرية عبر مكبرات الصوت في المسجد نيتها تفتيش المنازل بحثًا عن أسلحة ومصادرتها.

كما تحدثت عن إمكانية فرض حصار على القرية وقطع الإمدادات عنها، داعية السكان للالتزام بتعليماتها. (ارم نيوز)
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