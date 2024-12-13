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عربي-دولي

من أهم القلاع الدفاعية.. القوات الروسية تقترب من مدينة استراتيجية بشرق أوكرانيا

Lebanon 24
13-12-2024 | 02:16
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أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا، ان هناك قتالا "عنيفا للغاية" يجري في محيط مدينة باكروفسك شرقي أوكرانيا، التي تعد نقطة استراتيجية، وذلك بعد هجوم روسي استمر شهورا، مع تقديرات تشير إلى أن القوات الروسية أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من المدينة.
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وأفادت الأركان العامة الأوكرانية في تقرير ميداني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية تصدت لحوالي 40 محاولة روسية لاقتحام الدفاعات حول باكروفسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتواجه الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك ضغوطا كبيرة منذ بداية هذا العام، تحت هجوم روسي شرس للاستيلاء على منطقة دونباس، في شرقي أوكرانيا، بالكامل.

وتحاول القوات الروسية تجاوز دفاعات أوكرانيا بأعداد ضخمة من الجنود وقنابل انزلاقية قوية تدمر التحصينات.

وتعتبر باكروفسك، التي كان عدد سكانها نحو 60 ألفا قبل العملية العسكرية الروسية في شباط 2022، واحدة من أهم القلاع الدفاعية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك. وسيهدد الاستيلاء عليها قدرات أوكرانيا الدفاعية وطرق الإمداد، وسيقرب روسيا من هدفها المعلن وهو الاستيلاء على كامل منطقة دونيتسك.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة فلاديمير الروسية.(العربية)

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