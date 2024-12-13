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عربي-دولي

تصريح متعدد المعاني لترامب.. هل تراجع عن فكرة "حلّ الدولتين"؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 03:02
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أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب رفض أن يقول ما إذا كان يدعم حل الدولتين لوقف الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وأشار إلى أن "هناك أفكارا أخرى يمكن القيام بها".

وقال الموقع إن "ترامب لم يلتزم بمواصلة حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث صرح لمجلة "تايم" الأميركية في مقابلة جديدة أن هذا الحل ليس سوى أحد الخيارات العديدة المتاحة في المنطقة".
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وقدم ترامب خلال ولايته الأولى، خطة سلام في كانون الثاني 2020 والمعروفة بـ"صفقة القرن" تستند إلى حل الدولتين، لكنه لم يجدد التزامه بهذا الاقتراح مع اقتراب ولايته الثانية، وفق "أكسيوس".

وعندما سئل ترامب خلال مقابلته عما إذا كان يدعم حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، قال: "أريد سلاما دائما، أنا لا أقول إن هذا سيناريو محتمل جدا، أريد سلاما حيث لا يكون لدينا السابع من أكتوبر بعد ثلاث سنوات أخرى، يمكنك القيام بذلك على أساس حل الدولتين، ولكن هناك أفكار أخرى غير حل الدولتين يمكن القيام بها، أود أن أرى الجميع سعداء".

وكان ترامب قد قال في المقابلة إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعرف أنه يريد انتهاء الحرب في غزة".

وأكد "أريد أن ينتهي كل شيء، لا أريد أن يقتل أشخاص من أي من الجانبين". (روسيا اليوم)
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