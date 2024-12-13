زيلينسكي يحذّر من التصعيد الروسيّ: بوتين لا يفهم بالكلمات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تكثيف الضغوط الدولية على روسيا، مؤكدًا أن السلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يتحقق إلا بلغة القوة".



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وحث زيلينسكي المجتمع الدولي على فرض عقوبات أشد صرامة على روسيا، بهدف تعطيل برامج تصنيع الصواريخ الروسية. وأشار إلى أن هذه الخطوة حيوية لعرقلة القدرات العسكرية الروسية ومنعها من تكثيف هجماتها.وفي سياق متصل، كشف زيلينسكي عن واحدة من أكبر الهجمات الروسية على نظام الطاقة الأوكراني، حيث أطلقت القوات الروسية 93 صاروخًا وأكثر من 200 طائرة مسيرة، في محاولة لإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الأوكرانية.أكد زيلينسكي أن تعزيز العقوبات الاقتصادية على روسيا سيحد من قدرتها على تصنيع الصواريخ واستمرار عملياتها العسكرية، داعيًا الدول إلى الوقوف بحزم ضد ما وصفه بـ"التصعيد الروسي غير المبرر".