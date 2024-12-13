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عربي-دولي

خلال الاحتفال برفع العلم السوري الجديد.. قتيل و43 جريحا بإطلاق نار عشوائي في الرقة (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2024 | 04:20
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توفي شخص وأصيب 43 في إطلاق نار عشوائي، أثناء الاحتفال برفع علم الاستقلال السوري وسط مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، وفق أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، شخصا من بين الحشد يطلق النار بشكل خطير بين المحتفلين.
 
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وردا على اتهامات لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بإطلاق النار، أكدت أنها "ستحاسب أي طرف يثبت تورطه أو استغلاله للسلطة بشكل غير عادل، ولن تسمح بأي تجاوزات".

وأصدرت قوى الأمن الداخلي بيانا أعلنت من خلاله منع تنظيم التجمعات غير المرخصة بأي شكل من الأشكال، وحمل السلاح أو استخدامه في الأماكن العامة أو الخاصة.

تحذير من الجولاني
وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" قد أكد على "أهمية التعبير عن الفرح من دون استخدام السلاح أو ترويع المدنيين" وذلك خلال دعوة الشعب السوري للنزول إلى الميادين للاحتفال بما وصفه بـ"انتصار الثورة المباركة" وسقوط النظام السوري.

وقال الجولاني في كلمة بثت عبر منصات الهيئة: "أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك من دون إطلاق الرصاص وترويع الناس".

كما شدد الجولاني على "أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب التعاون والعمل لبناء سوريا جديدة".(سكاي نيوز)

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