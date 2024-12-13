"بشكل عاجل"... أوكرانيا تناشد الغرب بعد الهجوم الروسي الأخير

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ذكّر وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا الغرب بضرورة تزويد أوكرانيا على نحو عاجل بـ 20 نظام دفاع جوي، وذلك على خلفية الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت البلاد اليوم الجمعة.وبعد أن طلب من الحلفاء الغربيين تقديم منظومات للدفاع الجوي في أوائل كانون الأول كتب سيبيغا عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة: "هجوم صاروخي روسي مكثف على أوكرانيا هذا الصباح استهدف منظومة الطاقة في المقام الأول.. أكرر دعوتي إلى التسليم العاجل لـ 20 نظام دفاع جوي من طراز NASAMS أو HAWK أو IRIS-T".وقد بدأت القوات المسلحة الروسية في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الأوكراني الذي تعرض له جسر القرم.وتستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا، فيما أكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.