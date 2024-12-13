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عربي-دولي
وثيقة سرية تكشف.. هكذا انهار الجيش السوري!
Lebanon 24
13-12-2024
|
06:38
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عثرت مصادر تابعة لوكالة "رويترز"، على وثائق عسكرية تعود للمخابرات الجوية في العاصمة السورية دمشق، تكشف عن صورة تفصيلية لكيفية انهيار جيش الأسد الذي كان مرهوب الجانب قبل ذلك، بسبب انخفاض الروح المعنوية للقوات، والاعتماد الكبير على الحلفاء الأجانب وخاصة في هيكل القيادة، والغضب المتزايد بين صفوفه بسبب الفساد المستشري.
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وقالت الوكالة إنه "في 28 تشرين الثاني الماضي، أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أوامر لجميع القوات بأن تكون على أهبة الاستعداد القتالي".
وأوضحت أنه في مؤشر على القلق الشديد الذي انتاب النظام السوري، اتهمت الإدارة العامة للمخابرات الجوية السورية، وهي من الأجهزة الرئيسية المقربة من عائلة الأسد، رجالها بالتراخي في نقاط الحراسة في شتى أنحاء البلاد، بعد أن اجتاحت الفصائل المسلحة إحدى نقاط التفتيش في الجنوب، في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وحذرتهم من عقاب شديد إذا لم يقاتلوا"، وفقاً للوثيقة.
ونقلت الوكالة عن عدد كبير من المصادر، قولهم إنه "رغم الأوامر والتهديدات، بدأت أعداد متزايدة من الجنود والضباط في الفرار، وبدلاً من مواجهة الفصائل المسلحة، أو حتى المتظاهرين العزل، شوهد الجنود وهم يغادرون مواقعهم ويرتدون ملابس مدنية ويعودون إلى منازلهم. كما وجد الصحافيون الذين دخلوا سوريا يوم الأحد الماضي، أن الزي العسكري ما زال متناثراً في شوارع دمشق".
وكان الفساد وضعف الروح المعنوية متفشيين في صفوف الجيش.
وفي السياق، قال ضابط مخابرات عسكرية كبير في الخدمة، دون الكشف عن هويته إن "الغضب تصاعد على وجه الخصوص في العام الماضي"، مضيفاً أنه "كان هناك سخط متزايد تجاه الأسد، حتى بين كبار مؤيديه المنتمين إلى الطائفة العلوية"، على حد تعبيره.
من جهتهم، قال اثنان من الضباط، أحدهما تقاعد في الآونة الأخيرة والآخر انشق، إن "غضب الكثير من الضباط أصحاب الرتب المتوسطة تصاعد في الأعوام القليلة الماضية، لأن تضحيات الجيش وانتصاراته أثناء الحرب لم تترجم إلى تحسين الرواتب والظروف والموارد".
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