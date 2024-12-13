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ماكرون يختار فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء

Lebanon 24
13-12-2024 | 07:30
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عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حليفه الوسطي فرنسوا بايرو رئيسا للوزراء بعد مشاورات عسيرة لإيجاد خلف لميشال بارييه الذي اطاحته مذكرة حجب ثقة في الجمعية الوطنية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
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