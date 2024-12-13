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بالصور... أول صلاة جمعة في الجامع الأموي بعد رحيل الأسد

Lebanon 24
13-12-2024 | 09:04
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أدى عدد كبير من السوريين أول صلاة جمعة بإمامة رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، في الجامع الأموي في العاصمة دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

كما أظهرت عدة صور ومقاطع حضورا لافتا للسوريين في محيط الجامع الأموي وداخله ظهر اليوم، وبعد انتهاء صلاة الجمعة في الأموي وعموم مساجد دمشق حيث توجه السكان إلى ساحة الأمويين مركز الاحتفالات الرئيسية في دمشق.
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وفي مشهد غير مألوف بالعاصمة السورية منذ سنوات، رفع الكثير المواطنين علم الثورة السورية الذي تعتمده المعارضة السورية منذ العام 2011، ورددوا هتافات عدة. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 

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