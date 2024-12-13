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عربي-دولي

ماسك: أوكرانيا قريبة من تلقي أكبر هزيمة أمام الجيش الروسيّ

Lebanon 24
13-12-2024 | 10:32
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علق رجل الأعمال الأميركي والملياردير إيلون ماسك على تقارير تُفيد أنّ القوات الروسية أصبحت على وشك السيطرة على مدينة بوكروفسك المحورية في دونيتسك.


وفي منشور عبر "إكس" أورد أحد مستخدمي المنصة تقريرا إعلاميا مفاده أن الجيش الروسي أصبح على بعد 1.5 كيلومتر فقط من مدينة بوكروفسك بعد تقدمه جنوبا، وأن سقوط هذه المدينة، وهي مركز لوجستي مهم للجيش الأوكراني، سيمثل إحدى أكبر الهزائم العسكرية التي تتكبدها كييف منذ شهور.
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وكتب ماسك تعقيبا على هذا المنشور: "كان ينبغي السعي إلى السلام منذ وقت طويل قبل الآن". (روسيا اليوم)
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