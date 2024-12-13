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إقتصاد

بعد رحيل الأسد.. متى سيرفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن سوريا؟

Lebanon 24
13-12-2024 | 10:43
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لا ينظر الاتحاد الأوروبي بعد في رفع العقوبات عن سوريا بالرغم من سقوط نظام بشار الاسد، وسيراقب تصرفات السلطة الجديدة وموقفها من الأقليات، وفق ما أكده مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل.
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وقال المصدر الأوروبي: "كانت هناك عقوبات كبيرة مفروضة على سوريا منذ بدء الحرب الأهلية قبل 11 عاما، والنقاش الآن ليس حول رفع العقوبات من عدمه، بل تقييم تصرفات السلطات الجديدة في دمشق، خاصة فيما يتعلق بحماية الأقليات العرقية والدينية".
 
وأضاف المصدر أن الاتحاد الأوروبي سيولي اهتماما للجهود المبذولة لتطبيع الوضع في سوريا إن وجدت، مشيرا إلى أن الاتصالات والتفاعل المحتمل بين الاتحاد والسلطات الجديدة في دمشق ستعتمد على تلك الجهود.
وسيتم مناقشة الوضع في الشرق الأوسط وسوريا، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الـ16 من كانون الأول الجاري. (روسيا اليوم)

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