أردوغان: عودة السوريين إلى بلادهم بدأت

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عملية عودة السوريين لبلادهم بدأت أما من يرغبون في البقاء في تركيا، فهم ضيوفنا، مهاجما المعارضة التركية على خلفية سقوط نظام بشار الأسد.



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وقال الرئيس التركي خلال المؤتمر الإقليمي العادي الثامن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية ساكاريا شمال غرب تركيا، إن قيادات المعارضة التركية، كانوا يسألون دائما ماذا تفعل تركيا في سوريا؟ أقول لهم، هل عرفتم الآن، لماذا تركيا في سوريا، ولماذا كانت هذه مواقفها. وأين هو قائد سوريا حاليا؟ وأين هم المعارضة الذين دعمناهم نحن؟



وأضاف: "مدن حلب، والشام، وحماة، وحمص، تماما مثل غازي عنتاب واسطنبول وباقي المدن التركية. ولو لم يتم تقسيم المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، لكنا لا زلنا في بلد واحد". (روسيا اليوم)