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عربي-دولي

بعد هجمات الفصائل السورية الموالية لتركيا.. تحذير من "أكراد" سوريا

Lebanon 24
13-12-2024 | 13:21
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أطلقت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تحذير من أن تؤدي الهجمات التي تشنها الفصائل السورية الموالية لتركيا على المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى وصول عناصر تنظيم داعش إلى السجون التي تحتضن قادة التنظيم ومسلحيه في مناطق الإدارة الذاتية.
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بدوره، أشار مدير مركز إعلام وحدات حماية الشعب، سيامند علي، إلى ان "المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية تحتضن  27 سجنا، تضم ما بين 10 إلى 12 ألف معتقل من أخطر عناصر تنظيم داعش."

وإعتبر أن "الهدف من الهجمات التي يشنها فصيل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا على مناطق الإدارة الذاتية في ظل تواجد عدد كبير من معتقلي داعش هو الوصول الى هذه السجون والسيطرة عليها".

ويضيف علي "هناك مساعي من هذا الفصيل لإطلاق سراح هؤلاء المسجونين الذين هم قادة تنظيم داعش بالأصل قد تستخدمهم تركيا لمحاربتنا، لذا فان هؤلاء المسجونين يشكلون خطرا كبيرا على مناطقنا في شرق سوريا وشمال غرب سوريا ومناطق الإدارة الذاتية. ونتوقع استخدامهم كسلاح في ضربنا وهذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع الدولي." (الحرة) 
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