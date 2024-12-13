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عربي-دولي
بلينكن من العراق: لا يجب أن تصبح سوريا قاعدة للإرهاب
Lebanon 24
13-12-2024
|
13:31
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زار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، العراق، حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإجراء محادثات حول مستقبل سوريا، في أعقاب انهيار حكومة بشار الأسد أمام جماعات المعارضة المسلحة، وهي زيارة غير معلنة.
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وخلال زيارته للسفارة الأميركية في بغداد، أعلن بلينكن إنه "ناقش مع السوداني قناعة العديد من الدول بأن سوريا خلال انتقالها من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية يجب أن تضمن حماية الأقليات وتشكيل حكومة غير طائفية"، مؤكدا أن سوريا "لا يجب أن تصبح قاعدة للإرهاب".
وأضاف بلينكن: "لا أحد يفهم هذا أكثر من العراق بسبب التهديد المستمر لتنظيم داعش في سوريا، ونحن مصممون على ضمان عدم عودته". (سكاي نيوز)
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