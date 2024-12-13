بلينكن من العراق: لا يجب أن تصبح سوريا قاعدة للإرهاب

Advertisement

وخلال زيارته للسفارة الأميركية في بغداد، أعلن بلينكن إنه "ناقش مع السوداني قناعة العديد من الدول بأن سوريا خلال انتقالها من دكتاتورية الأسد إلى الديمقراطية يجب أن تضمن حماية الأقليات وتشكيل حكومة غير طائفية"، مؤكدا أن سوريا "لا يجب أن تصبح قاعدة للإرهاب".وأضاف بلينكن: "لا أحد يفهم هذا أكثر من العراق بسبب التهديد المستمر لتنظيم داعش في سوريا، ونحن مصممون على ضمان عدم عودته". (سكاي نيوز)