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عربي-دولي

بيانٌ رسمي من سوريا.. هؤلاء سيخضعون لـ"محاكمة"!

Lebanon 24
13-12-2024 | 13:10
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أعلنت وزارة الإعلام السورية في بيان نشر على تطبيق "تلغرام"، أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية".
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وأكدت الوزارة أن "المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري".
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