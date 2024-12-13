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سوليفان يكشف: لدينا مهمة واحدة كبيرة لننجزها في غزة

Lebanon 24
13-12-2024 | 13:46
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كشف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن "هناك مهمة واحدة كبيرة يجب القيام بها، وهي إعادة الأسرى وتحقيق وقف إطلاق النار في غزة".

وصرح جيك سوليفان في مقابلة مع القناة 13 العبرية، قائلا: "إسرائيل الآن في وضع يمكنها من التوصل إلى صفقة تبادل مع حماس على مراحل لإعادة المختطفين إلى وطنهم، ونعتقد أن اللحظة مناسبة لحدوث ذلك، نحن نشهد تقدما حقيقيا في مفاوضات صفقة التبادل".
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وأضاف سوليفان: "لدينا مهمة واحدة لننجزها.. إعادة الرهائن إلى وطنهم ووقف إطلاق النار في غزة، قبيل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن .. أنا مصمم للقيام بكل ما يلزم لتحقيق ذلك". (روسيا اليوم) 
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