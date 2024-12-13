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عربي-دولي

من ضمنها ضربات استباقية.. إليكم خيارات ترامب لمنع إيران من تطوير "النووي"

Lebanon 24
13-12-2024 | 14:30
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كشفت معلومات، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يدرس خيارات منع إيران من تطوير سلاح نووي.

ومن بين الخيارات، احتمال شن ضربات جوية استباقية.

ووفقا لتقرير من "وول ستريت جورنال"، "يخضع الخيار العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريق ترامب الانتقالي، الذين يقيّمون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران، ومستقبل القوات الأميركية في المنطقة، وتدمير إسرائيل لحزب الله وحماس المدعومة من النظام الإيراني".
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أيضاً، كشف مسؤولين في حكومة ترامب أن "الوضع الإقليمي الضعيف لإيران والكشف عن نشاطها النووي المتزايد أشعل مناقشات داخلية حساسة".

وأعرب ترامب عن قلقه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حول احتمال اندلاع أزمة نووية إيرانية خلال فترة رئاسته، حسبما قال شخصان مطلعان على المحادثات.

وأكد ترامب أنه يبحث عن خطط تمنع ذلك دون إشعال حرب جديدة، حيث إن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية قد تضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادمي. (سكاي نيوز) 
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