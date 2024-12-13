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برشقة صاروخية.. "سرايا القدس" تقصف عسقلان وغلاف غزة

Lebanon 24
13-12-2024 | 15:04
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دوت صافرات الإنذار، مساء يوم الجمعة، في في عسقلان، زيكيم، ياد مردخاي، كارميا، نتيف هعسراه بغلاف غزة الشمالي.

وحاولت القبة الحديدية اعتراض صاروخين في سماء عسقلان، بحسب روسيا اليوم.

هذا وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف عسقلان وغلاف غزة برشقة صاروخية.
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من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "إنه وفي أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة غلاف غزة وغرب لخيش، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفتين أطلقتا من وسط قطاع غزة".
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