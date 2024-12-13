آخر خبر.. إليكم ما كُشف عن الصحفي الأميركي "أوستن تايس"

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وأضافوا أنه "نجح في الهرب من زنزانته عام 2013، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق".وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، سراح آلاف الأشخاص من السجون في دمشق، منذ سقوط الأسد في مطلع الأسبوع.لكن لم يتم العثور على تايس حتى الآن. وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد معلومات جديرة بالثقة حول مكان وجوده، كما لا توجد أدلة واضحة على وفاته. (الحرة)