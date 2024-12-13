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عربي-دولي

آخر خبر.. إليكم ما كُشف عن الصحفي الأميركي "أوستن تايس"

Lebanon 24
13-12-2024 | 16:18
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أعلن مسؤول أميركي حالي، وثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، بالإضافة إلى مصدر مطلع لرويترز، إنه تم احتجاز الصحفي أوستن تايس في أثناء رحلة عمل إلى سوريا في آب 2012.

وأضافوا أنه "نجح في الهرب من زنزانته عام 2013، لكن أعيد اعتقاله في وقت لاحق".
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وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، سراح آلاف الأشخاص من السجون في دمشق، منذ سقوط الأسد في مطلع الأسبوع.

لكن لم يتم العثور على تايس حتى الآن. وقال مسؤول أميركي إنه لا توجد معلومات جديرة بالثقة حول مكان وجوده، كما لا توجد أدلة واضحة على وفاته. (الحرة) 
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