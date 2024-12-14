في اسرائيل.. قائد القيادة المركزية الأميركية يبحث التطورات السورية

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زار قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، إسرائيل والتقى بمسؤولين بارزين من الجيش وناقش الأوضاع المتصاعدة في سوريا، بجانب عدد من الملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح بيان للقيادة المركزية الأميركية، السبت، أن الجنرال كوريلا التقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقائد القوات الجوية تومر بار.وقال بيان القيادة المركزية "ناقش القادة مجموعة من القضايا الأمنية الإقليمية، بما في ذلك الوضع الحالي في سوريا، والاستعدادات ضد التهديدات الاستراتيجية والإقليمية الأخرى".وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن كوريلا زار أيضا الأردن وسوريا والعراق ولبنان على مدار الأيام القليلة الماضية.وفي أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته نفذت مئات الضربات في سوريا ودمرت الجزء الأكبر من مخزونات الأسلحة الاستراتيجية لديها.وأمر كاتس القوات الإسرائيلية بالاستعداد للبقاء خلال فصل الشتاء على جبل الشيخ، وهو موقع استراتيجي يطل على دمشق، في إشارة جديدة على أن الوجود الإسرائيلي في سوريا سيستمر لفترة طويلة.ورحبت إسرائيل بسقوط نظام الأسد، حليف عدوتها اللدودة إيران، لكنها لا تزال متشككة إزاء الجماعات التي أطاحت به والتي ارتبط كثير منها بتنظيمات إسلامية.