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اشتباكات في جنين بين الأمن الفلسطيني ومسلحين

Lebanon 24
14-12-2024 | 03:29
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قالت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، السبت، إنها سيطرت على سيارة مفخخة كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين وعناصر الأمن في جنين بالضفة الغربية، وذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات عنيفة بالمدينة ومخيمها بين القوى الأمنية ومسلحي فصائل فلسطينية.
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وذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، أنه تم "إحباط كارثة كادت أن تهز مخيم جنين، وذلك بالسيطرة على سيارة مفخخة أعدها الخارجون على القانون، والتي كان من المقرر تفجيرها وسط المواطنين وعناصر الأجهزة الأمنية، في عمل إجرامي جبان يعكس نهجا داعشيا دخيلا".

وتابع البيان أن هذه المحاولة "ليست الأولى لهؤلاء الخارجين عن القانون في تبنيهم لهذا النهج الداعشي، حيث سبق وأن قاموا بتفجير سيارة مفخخة قبل عدة أيام في وسط مدينة جنين، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وأفراد من الأجهزة الأمنية".

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون في مواجهة كل من يسعى لنشر الفوضى والإجرام".
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