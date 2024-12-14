Advertisement

عربي-دولي

كانوا آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد.. بيان حكومي يتوعد هؤلاء الإعلاميين

Lebanon 24
14-12-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1292557-638697711340000724.jpg
Doc-P-1292557-638697711340000724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية على تليغرام بأنه سيتم محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل النظام السابق.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة".
Advertisement

وأضافت الوزارة أن "المحاكمة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا".

ويعرض هذا القرار في حال تطبيقه عشرات الصحفيين الذين نشطوا على الأرض خلال عمليات الجيش السوري للمساءلة وربما الخطر.
ولاقى القرار ضجة وجدلا واسعا في الأوساط السورية خاصة في ظل ما اعتبره البعض مناقضا لوعود الجولاني بفتح صفحة جديدة في عهد سوريا وطي صفحات الماضي.

وخلال أقل من أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد، شهدت سوريا تطورات متسارعة، شملت تعيين حكومة مؤقتة وحل الأجهزة الأمنية وتعليق البرلمان والدستور.

وكانت هيئة تحرير الشام قالت إنها "لن تدع أحدا يخاف على مستقبله في سوريا، ما لم تكن يداه ملطخة بالدماء".(سكاي نيوز)




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:33 | 2024-12-14
05:27 | 2024-12-14
05:14 | 2024-12-14
05:10 | 2024-12-14
04:53 | 2024-12-14
04:04 | 2024-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24