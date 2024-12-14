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عربي-دولي

أكثر من 2000 جنديّ سوريّ... إلى أين توجّهوا بعد سقوط الأسد؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:14
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أفاد مسؤول عراقي أن أكثر من 2000 جندي سوريّ موجودون في العراق حاليا وقد تم إيواؤهم في خيام أنشأتها الحكومة العراقية خصيصا لهم.


وأضاف المسؤول العراقي في تصريح لشبكة "سي ان ان" الأميركية، أن وزارة الدفاع العراقية أصدرت توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية لإنشاء معسكر يحتوي على مئات الخيام لاستقبال 2150 جنديا سوريا.
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وأشار إلى أن الجنود السوريين "سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد سقوط النظام في سوريا، خوفا من الانتقام في وطنهم، بسبب دعمهم لنظام الأسد". (روسيا اليوم)
 
 
 
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