الدولار في سوريا.. كم سجل اليوم؟

نقلت وكالة "رويترز" عن عاملين في مجال الصرافة قولهم إن "سعر صرف الليرة السورية شهد انخفاضاً".

وأضافوا أن "الدولار الواحد تراوح ما بين 11500-12500 مقابل الليرة السورية".