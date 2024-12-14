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إقتصاد

الدولار في سوريا.. كم سجل اليوم؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 05:33
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نقلت وكالة "رويترز" عن عاملين في مجال الصرافة قولهم إن "سعر صرف الليرة السورية شهد انخفاضاً".
 
وأضافوا أن "الدولار الواحد تراوح ما بين 11500-12500 مقابل الليرة السورية". 
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