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عربي-دولي

زلزال يضرب تشيلي.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 06:17
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ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6.2 على مقياس ريختر هز منطقة مولي في تشيلي، فجر السبت.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر. (الشرق)
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زلزال

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