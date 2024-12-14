17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال يضرب تشيلي.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
14-12-2024
|
06:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6.2 على مقياس ريختر هز منطقة مولي في تشيلي، فجر السبت.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر. (الشرق)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال يضرب مقاطعة جنوبي الفلبين.. كم بلغت شدته؟ (صورة)
Lebanon 24
زلزال يضرب مقاطعة جنوبي الفلبين.. كم بلغت شدته؟ (صورة)
14/12/2024 17:24:07
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الخولي: للكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية
Lebanon 24
الخولي: للكشف عن عائدات الدولة من بيع بيانات المسوحات الزلزالية
14/12/2024 17:24:07
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يؤثر زلزال سوريا على لبنان؟
Lebanon 24
هل يؤثر زلزال سوريا على لبنان؟
14/12/2024 17:24:07
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الحركة الزلزالية قبالة السواحل القبرصية... هذا ما قاله خبير جيولوجيّ لبنانيّ
Lebanon 24
عن الحركة الزلزالية قبالة السواحل القبرصية... هذا ما قاله خبير جيولوجيّ لبنانيّ
14/12/2024 17:24:07
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال
تشيلي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
Lebanon 24
السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مبنى الـ MTV.. ومعاودة بثّ البرامج تدريجيا
04:00 | 2024-12-14
14/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
Lebanon 24
هذا ما سيشهده "حزب الله" بعد سقوط الأسد.. صحيفة إسرائيلية تعلن
15:00 | 2024-12-13
13/12/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
Lebanon 24
قصّة شقة صغيرة كشفت أفعال "نظام الأسد".. معلومات مثيرة
16:00 | 2024-12-13
13/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شرط" من فرنجية للخروج من سباق الرئاسة
Lebanon 24
"شرط" من فرنجية للخروج من سباق الرئاسة
15:17 | 2024-12-13
13/12/2024 03:17:42
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
Lebanon 24
استشهد... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الخردلي"
07:52 | 2024-12-14
14/12/2024 07:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:03 | 2024-12-14
هل سيدخل "الجولاني" في صراع مع إسرائيل؟.. هذا ما كشفه
10:03 | 2024-12-14
بشأن الضباط السوريين الكبار... خبرٌ يكشف ما قامت به روسيا
10:00 | 2024-12-14
هكذا ستتعامل إيران مع "سوريا الجديدة".. محللون يتحدّثون
09:51 | 2024-12-14
أردوغان: حزب البعث أصبح من الماضي
09:45 | 2024-12-14
بطريركية السريان الكاثوليك: نأمل أن تحمل المرحلة الجديدة في سوريا راية الحرّية
09:45 | 2024-12-14
بعد إغلاق 12 عاماً.. تركيا تعيد فتح سفارتها في دمشق
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
14/12/2024 17:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24