زلزال يضرب تشيلي.. كم بلغت قوته؟

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً بقوة 6.2 على مقياس ريختر هز منطقة مولي في تشيلي، فجر السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر. (الشرق)

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