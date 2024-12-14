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عربي-دولي

عبر "الذكاء الإصطناعي".. صورة للصحفي الأميركي المفقود في سوريا

Lebanon 24
14-12-2024 | 06:49
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أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اليوم السبت، صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي اختفى في سوريا العام 2012.

وتعكس الصورة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" مظهره الحالي في سن 43 عامًا، في محاولة لتسهيل التعرف عليه وتحديد مكانه.
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وقدم المكتب الفيدرالي، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودته سالماً.
 
 
 
 
 
 
 
 
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