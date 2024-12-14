عبر "الذكاء الإصطناعي".. صورة للصحفي الأميركي المفقود في سوريا

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وتعكس الصورة التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" مظهره الحالي في سن 43 عامًا، في محاولة لتسهيل التعرف عليه وتحديد مكانه.وقدم المكتب الفيدرالي، مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى عودته سالماً.