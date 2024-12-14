رئيس كوريا الجنوبية: أنا محبط وسأتنحى

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(العربية)

أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، السبت، أنّه سيتنحّى عن منصبه بعد عزله من قبل البرلمان، معربا عن شعوره بـ"إحباط شديد" وداعيا إلى إنهاء "سياسة المواجهة".وقال يون للتلفزيون "أنا محبط للغاية.. لكن يجب أن أتنحّى"، داعيا إلى إنهاء "سياسة الإفراط والمواجهة" لصالح "سياسة المداولة والتفكير".وقال يون: "أضع في قلبي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الموجه لي، وسأبذل قصارى جهدي من أجل البلاد حتى آخر لحظة".