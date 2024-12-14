أوكرانيا تخسر 200 عسكري بيوم واحد في كورسك.. روسيا تعلن

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أفادت الدفاع الروسية اليوم، بأن خسائر أوكرانيا في محور كورسك خلال آخر يوم شملت أكثر من 200 جندي ودبابة ومركبة مشاة قتالية "برادلي" أمريكية الصنع ومعدات عسكرية أخرى.وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى استسلام 3 جنود أوكرانيين خلال اليوم الماضي.وذكر البيان أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" استهدفت تشكيلات من 11 لواء أوكرانيا في محيط 11 بلدة وقرية حدودية بمقاطعة كورسك.وأضاف أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية أصابت قوات ومعدات عسكرية للعدو في محيط 4 مراكز سكنية في مناطق كورسك الحدودية، إضافة إلى 9 أخرى في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.