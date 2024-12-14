كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و930 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و624 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44.930 شهيدا، و106.624 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".وذكرت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 170 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)".وأشارت إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.(الاناضول)