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كم بلغت حصيلة شهداء الحرب في غزة؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 08:25
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و930 شهيدا فلسطينيا و106 آلاف و624 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأفادت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44.930 شهيدا، و106.624 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".
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وذكرت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و 170 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)".
وأشارت إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
(الاناضول)
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