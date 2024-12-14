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عربي-دولي

بوتين: روسيا مستعدة لردع خصومها على كافة الجبهات

Lebanon 24
14-12-2024 | 09:21
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا مستعدة لردع خصومها على كافة الجبهات.
وقال بوتين خلال مؤتمر للحزب الحاكم في البلاد "روسيا الموحدة": "في كل العصور التاريخية، حاول خصومنا تقويض هذه الوحدة. والآن يتبعون مرة أخرى السيناريو الذي تم اختباره على الآخرين، في محاولة لتقسيم الناس، ولعب بالأوراق الوطنية أو الدينية".
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وأضاف بوتين: "سنقمع مثل هذه الاستفزازات بحزم، وسوف نرد على أي تهديدات أو تحديات".
كما أكد الرئيس الروسي "نحن على استعداد للردع على الجبهة بأكملها، وهذه الجبهة لا تمتد على طول خط التماس القتالي فقط، في الواقع، تؤثر المواجهة العالمية والحاسمة على جميع جوانب حياتنا: الثقافة والتعليم والنظرة العالمية والاقتصاد والمجال التكنولوجي".
(العربية)
 
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