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عربي-دولي

بشأن الضباط السوريين الكبار... خبرٌ يكشف ما قامت به روسيا

Lebanon 24
14-12-2024 | 10:03
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أعلنت وكالة "رويترز" أنّ روسيا سحبت قواتها من الشمال والساحل السوريّ.
 
 
وأشارت أيضاً إلى أنّ روسيا سحبت بعض العتاد الثقيل وضباطاً سوريين كباراً من سوريا.
 
 
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وأضافت "رويترز" أنّ روسيا لا تزال في قواعدها العسكرية الرئيسية في سوريا.
 
 
 
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