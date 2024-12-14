بشأن الضباط السوريين الكبار... خبرٌ يكشف ما قامت به روسيا

أعلنت وكالة "رويترز" أنّ روسيا سحبت قواتها من الشمال والساحل السوريّ.

وأشارت أيضاً إلى أنّ روسيا سحبت بعض العتاد الثقيل وضباطاً سوريين كباراً من سوريا.

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وأضافت "رويترز" أنّ روسيا لا تزال في قواعدها العسكرية الرئيسية في سوريا.