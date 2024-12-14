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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. ما حقيقة طلب عناصر إيرانية اللجوء إلى الولايات المتحدة؟

Lebanon 24
14-12-2024 | 15:29
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نفت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، السبت، التقارير التي تحدثت عن طلب عناصر من فيلق القدس، علقوا في سوريا، اللجوء إلى الولايات المتحدة.
 
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ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، لم تكشف عن هويته، قوله: "زعمت بعض وسائل الإعلام أن 10 إيرانيين من عناصر الحرس الثوري، بينهم ضابط برتبة عميد، ما زالوا في سوريا، وأن الولايات المتحدة رفضت تسليمهم إلى إيران".

وأضاف المصدر أن "الادعاءات تشير إلى أن السفارة الأميركية في لبنان بررت عدم التسليم بأن عميدًا في فيلق القدس قد طلب اللجوء".

وكانت وسائل إعلام إيرانية معارضة ذكرت في وقت سابق أن عميداً في فيلق القدس يُدعى (م.خ) عرض الحصول على اللجوء في الولايات المتحدة مقابل تقديم معلومات استخباراتية حساسة، تتعلق بمواقع صاروخية ومنشآت عسكرية سرية داخل إيران.

واعتبر المصدر المسؤول في الحرس الثوري أن هذه التقارير "نُشرت عبر وسائل إعلام مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق المعارضة"، مشددًا على أنه "لا توجد قوات استشارية إيرانية في سوريا حتى تطلب اللجوء".

وأضاف أن هذه الأخبار تندرج في إطار "الحرب الإعلامية المستمرة ضد إيران"، مشيرًا إلى شائعات سابقة تناولت سقوط بشار الأسد في سوريا واستيلاء جماعات مسلحة على أموال قيل إنها تعود للسفارة الإيرانية في دمشق وتقدر بـ42 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "همشهري" الإيرانية إن "بعض وسائل الإعلام المناهضة لإيران زعمت أن 10 إيرانيين، بينهم 6 مستشارين في الحرس الثوري و4 موظفين في السفارة الإيرانية، بقوا في سوريا، فيما رفضت الولايات المتحدة تسليمهم إلى إيران". (إرم نيوز)
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