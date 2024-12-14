تعزيزات عسكرية في درعا لتأمين معبر نصيب - جابر

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وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا، جنوبي سوريا، وذلك في خطوة تهدف إلى تأمين معبر نصيب - جابر الحدودي مع الأردن، تمهيداً لإعادة افتتاحه قريباً.ووفقاً لوسائل إعلام سورية، فإن هذه التعزيزات تأتي في إطار تعزيز الأمن وحماية كافة المنشآت في جنوب البلاد، بما في ذلك المعبر الحدودي الحيوي.وأغلق الأردن المعبر في 6 كانون الأول الماضي، بسبب الظروف الأمنية، بعد سيطرة الفصائل عليه، قبل سقوط نظام بشار الأسد.وسمح الأردن للأردنيين والشاحنات بالعودة إلى أراضي المملكة، ومنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية. (ارم نيوز)