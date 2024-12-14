قالت أنّه عنصر في حماس.. إسرائيل تغتال رئيس بلدية دير البلح

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قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه تمكن من قتل دياب الجرو، والذي وصفه بأنه أحد عناصر كتائب "القسّام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية دير البلح في قصف مبنى بوسط قطاع غزة، بالإضافة إلى 9 فلسطينيين.وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن اغتيال الجيش الإسرائيلي لرئيس بلدية دير البلح يعد "جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية".