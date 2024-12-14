احتجاجات في تل أبيب ومعلومات عن أنّ الصفقة اقتربت.. إليكم آخر التطورات

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يسعى للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.في السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن أنّ تل أبيب تقدّر أنه من الممكن التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن في غزة خلال الشهر المقبل.وتابعت: "المسؤولون الإسرائيليون يتعاملون مع المفاوضات بحذر ويدركون أنها قد تنهار في أي لحظة".ونقلت القناة عن مصادر مقربة من نتنياهو أنّه أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق "صفقة الأسرى".وكشفت عن الخلافات الرئيسية التي من شأنها أن تعطل صفقة الأسرى، قائلة إن الخلافات تتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم ضمن الصفقة.واندلعت الاحتجاجات في تل أبيب والقدس من جانب عائلات الأسرى، التي طالبت بسرعة الانتهاء من الصفقة والتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يعيد الأسرى لأهاليهم.واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 أشخاص أخلوا بالنظام خلال مظاهرة في القدس تطالب بصفقة تبادل الأسرى.