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عربي-دولي

تحرك من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا

Lebanon 24
15-12-2024 | 01:43
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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وخاصة من خلال البرنامج الإنساني (الحبوب من أوكرانيا)".
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وأضاف: "وجهت الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة".

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط ولكن ليس إلى سوريا.

والجمعة، قالت مصادر روسية وسورية إن سوريا اعتادت على استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد الأسد، لكن إمدادات القمح الروسية توقفت بسبب حالة الضبابية فيما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.

وتأثرت صادرات أوكرانيا بالعملية العسكرية الروسية في شباط 2022، إذ حدّ بشدة من الشحنات المرسلة عبر البحر الأسود.

وكسرت أوكرانيا منذ ذلك الحين ما كان حصارا بحريا بحكم الأمر الواقع، وأعادت إرسال الصادرات من موانئ أوديسا جنوب البلاد. (سكاي نيوز)
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