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عربي-دولي

"من بينهم عناصر من نظام الأسد".. 70 قتيلًا في 6 هجمات لداعش في البادية

Lebanon 24
15-12-2024 | 07:49
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم  الأحد، أن "عشرات الأشخاص قتلوا في 6 هجمات لتنظيم داعش بالبادية السورية، وذلك منذ سقوط بشار الأسد".

وأوضح أنه "منذ 8 كانون الأول الجاري، شن داعش 6 هجمات، أسفرت عن مقتل 70 شخصا بين مدنيين وعسكريين".
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وأضاف أن التنظيم الإرهابي "يبدو أنه يستغل الفراغ الأمني والتوترات التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة وتغيّر خارطة السيطرة، وترك قوات النظام السابق والميليشيات مواقعها في البادية السورية".

وتابع أنه نفذ هجمات "أسفرت عن مقتل 52 عسكريا جرى إعدامهم، و18 مدنيا".

وأوضح أن "5 هجمات في حمص أسفرت عن مقتل 64 شخصا، هم 52 عنصراً من قوات النظام السابق جرى إعدامهم، و12 مدنيا بينهم 9 من رعاة الأغنام".

وفي دير الزور، شن داعش هجوما أسفر عن مقتل 6 موظفين في حقل التيم النفطي. (الحرة) 
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