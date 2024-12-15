إيران: إعدام نتنياهو ليس مستحيلاً

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أضاف: "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه المجرمين"، موضحاً "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال وهو إجراء أولي فقط يمكن أن يتخذه الكيان القضائي".تابع آبادي: "أميركا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم الكيان الإسرائيلي".واشار إلى "أن موضوع حقوق الإنسان هو مجرد أداة بيد أميركا وحلفائها"، مشدداً على أن "حقوق الإنسان الأميركية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم الكيان الإسرائيلي".