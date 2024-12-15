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إيران: إعدام نتنياهو ليس مستحيلاً

Lebanon 24
15-12-2024 | 09:50
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أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الحقوقية، كاظم غريب آبادي، اليوم الأحد، أن "اصدار حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ليس أمرا مستحيلا وإذا تمت محاكمته فهو ممكن"، حسب قوله.
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أضاف: "لا توجد أي محكمة عادلة تتعامل مع جرائم الكيان الإسرائيلي ومسؤوليه المجرمين"، موضحاً "لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية سوى أمر اعتقال وهو إجراء أولي فقط يمكن أن يتخذه الكيان القضائي".

تابع آبادي: "أميركا متواطئة ومسؤولة بشكل كامل عن جرائم الكيان الإسرائيلي".

واشار إلى "أن موضوع حقوق الإنسان هو مجرد أداة بيد أميركا وحلفائها"، مشدداً على أن "حقوق الإنسان الأميركية تعني ارتكاب جرائم ضد شعبها وضد بلدان أخرى ودعم الكيان الإسرائيلي".
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