عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية المغربي تطورات الأوضاع في سوريا

Advertisement

وتطرق وزير الخارجية الإماراتي خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار.كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.