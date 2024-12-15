الخارجية السعودية: المملكة تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.وقالت في بيان لها اوردته وكالة الانباء السعودية "واس": "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي الى إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، مؤكدةً "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".