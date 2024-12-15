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عربي-دولي

الخارجية السعودية: المملكة تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي

Lebanon 24
15-12-2024 | 11:32
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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.
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وقالت في بيان لها اوردته وكالة الانباء السعودية "واس": "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي الى إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية"، مؤكدةً "ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".
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