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عربي-دولي

حتى قبل إسقاط الأسد.. 8 كانون الأول لم يكن يومًا عاديًا

Lebanon 24
15-12-2024 | 12:19
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أصبح تاريخ 8 كانون الأول يوم لا ينتسى، وذلك بعدما أعلنت فيه الحكومة السورية عند الساعة السادسة و17 دقيقة خروج الرئيس السوري بشار الأسد من العاصمة وإسقاط النظام.

إلا أن اللافت في الأمر أن هذا التاريخ لم يكن عاديا حتى قبل رحيل الأسد إلى موسكو، إذ أنه يصادف ميلاد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق.
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فعند البحث عن اسم الأسد الأصغر يتبين أنه من مواليد 8 كانون الأول عام 1968.

وتداول السوريون الخبر خلال الساعات الماضية، مشددين على أنها كانت أجمل هدية لماهر الذي لطالما روعهم، خصوصاً أنه كان قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري. (العربية) 
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