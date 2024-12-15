13
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حتى قبل إسقاط الأسد.. 8 كانون الأول لم يكن يومًا عاديًا
Lebanon 24
15-12-2024
|
12:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح تاريخ 8 كانون الأول يوم لا ينتسى، وذلك بعدما أعلنت فيه الحكومة السورية عند الساعة السادسة و17 دقيقة خروج الرئيس السوري بشار الأسد من العاصمة وإسقاط النظام.
إلا أن اللافت في الأمر أن هذا التاريخ لم يكن عاديا حتى قبل رحيل الأسد إلى موسكو، إذ أنه يصادف ميلاد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق.
Advertisement
فعند البحث عن اسم الأسد الأصغر يتبين أنه من مواليد 8 كانون الأول عام 1968.
وتداول السوريون الخبر خلال الساعات الماضية، مشددين على أنها كانت أجمل هدية لماهر الذي لطالما روعهم، خصوصاً أنه كان قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ50 دولاراً في لبنان.. إليكم ما فيه
03:45 | 2024-12-15
15/12/2024 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
Lebanon 24
أمرٌ خطير يريده إسرائيليون في لبنان.. ما كُشفَ مُفاجئ جداً!
11:00 | 2024-12-15
15/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
رسائل غير عاديّة من "حزب الله".. محلل إسرائيلي يكشفها
01:52 | 2024-12-15
15/12/2024 01:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
Lebanon 24
بعد أشهر قليلة من زواجها.. فنانة شهيرة تعلن انفصالها: اليوم من أصعب الأيام في حياتي
04:00 | 2024-12-15
15/12/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أعلن نيّته الترشح لرئاسة سوريا.. جمال سليمان يبعث برسالة إلى الأسد
Lebanon 24
بعدما أعلن نيّته الترشح لرئاسة سوريا.. جمال سليمان يبعث برسالة إلى الأسد
01:29 | 2024-12-15
15/12/2024 01:29:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2024-12-15
ما الذي ينتظر سوريا؟ إقرأوا ما أعلنته صحيفة إسرائيلية
14:52 | 2024-12-15
الخارجية الروسية تنفي مزاعم توجيه انتقادات للسفير الألماني
14:41 | 2024-12-15
بيلاروس تجلي جميع دبلوماسييها من سوريا
14:25 | 2024-12-15
"عار وخائن ومخادع".. لابيد يهاجم ساعر بعد قراره إغلاق سفارة إسرائيل في إيرلندا
14:03 | 2024-12-15
بريطانيا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات لسوريا
14:00 | 2024-12-15
وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزًا عالميًا لقطاع المعارض والمؤتمرات
فيديو
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
يشبه هواتف غوغل.. آبل تطلق جوالا جديدا وهذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2024-12-14
15/12/2024 22:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
Lebanon 24
بعد سقوط الأسد.. ممثل سوري شهير يُعلن عزمه الترشح لرئاسة سوريا (فيديو)
23:54 | 2024-12-10
15/12/2024 22:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
Lebanon 24
قبل ساعات من وقف النار.. إسرائيل قصفت موقعا مهما كان ينتج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في البقاع (فيديو)
23:27 | 2024-11-27
15/12/2024 22:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24