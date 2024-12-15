حتى قبل إسقاط الأسد.. 8 كانون الأول لم يكن يومًا عاديًا

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إلا أن اللافت في الأمر أن هذا التاريخ لم يكن عاديا حتى قبل رحيل الأسد إلى موسكو، إذ أنه يصادف ميلاد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق.فعند البحث عن اسم الأسد الأصغر يتبين أنه من مواليد 8 كانون الأول عام 1968.وتداول السوريون الخبر خلال الساعات الماضية، مشددين على أنها كانت أجمل هدية لماهر الذي لطالما روعهم، خصوصاً أنه كان قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري. (العربية)