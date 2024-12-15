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عربي-دولي

الشرع يلتقي بيدرسون.. ويبحث توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين

Lebanon 24
15-12-2024 | 16:18
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أعلنت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أن قائدها أحمد الشرع التقى بمبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون إلى سوريا.
وقالت إن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
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كما بحث الحاجة لإعادة النظر في خارطة طريق وضعها مجلس الأمن الدولي في 2015.

"عملية انتقالية"
وفي وقت سابق الأحد، وصل موفد الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون إلى العاصمة دمشق.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت/الحدث.نت" إن "التغيير الذي شهدناه بعد سقوط نظام (بشار) الأسد يوفر أملاً كبيراً" للسوريين.

كما كان بيدرسن دعا في الأيام الأخيرة إلى تنفيذ عملية انتقالية "جامعة" لتجنّب "حرب أهلية جديدة" في سوريا.

وشارك، أمس السبت، في العقبة جنوب الأردن إلى جانب وزراء عرب ومن الاتحاد الأوروبي وتركيا في مناقشات حول سوريا، حيث أيد المشاركون "تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري" تتيح الانتقال إلى "نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة".
 
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